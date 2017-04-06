Нурлан Абдрахманов: условия для исламского банкинга в Казахстане созданы

В Казахстане созданы все законодательные условия для предоставления услуг в области исламского финансирования. Однако низкая осведомленность потенциальных клиентов и невысокая конкуренция в этом сегменте финансового рынка препятствуют развитию исламского финансирования в республике, заявил в интервью РИА Новости директор департамента методологии финансового рынка Национального банка Казахстана Нурлан Абдрахманов.

— Нурлан Алмасович, какие участники казахстанского рынка оказывают финансовые услуги в области исламского финансирования, страхования, лизинга и так далее? Какую долю исламские продукты занимают в общем объеме финансового рынка Казахстана?

— В Казахстане функционирует исламский банк Аl Hilal, объем активов которого по состоянию на 1 января 2017 года составляет 0,08% от общего объема активов банковского сектора в Республике Казахстан.

Кроме того, в стране осуществляют свою деятельность исламская лизинговая компания Kazakhstan Ijara Company и исламская торгово-финансовая организация ТОО NewFinance. Однако в настоящее время на страховом рынке Республики Казахстан отсутствует организация, предоставляющая услуги по исламским страховым продуктам.

Кроме того, в развитие исламского лизинга вносит вклад квазигосударственная лизинговая компания — АО "БРК-Лизинг" (входит в структуру холдинга "Байтерек). В первом квартале 2016 года АО "БРК-Лизинг" открыла долгосрочное лизинговое финансирование (до десяти лет) проекта по поставкам вагонов-цистерн для организации железнодорожных грузоперевозок ТОО "Исткомтранс". Сделка по исламскому лизингу в объеме более 1,1 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов — ред.) стала первым проектом, профинансированным "БРК-Лизинг" на условиях исламского лизинга — "Иджара". Источником фондирования для организации данной сделки стали средства, привлеченные родительской структурой АО "Банк развития Казахстана" в 2012 году в ходе дебютного для эмитентов стран СНГ размещения Сукук аль-Мурабаха. Банк развития Казахстана привлеченные деньги от размещения Сукук аль-Мурабаха направил на увеличение уставного капитала дочерней лизинговой структуры в целях развития продуктов исламского лизингового финансирования.

Деятельность участников рынка исламского финансирования базируется на созданной Национальным банком правовой основе для функционирования исламских банков, страховых организаций, инвестиционных фондов и лизинговых финансовых институтов, а также для организации финансирования на рынке исламских ценных бумаг. Интересы бизнес-сообщества по исламскому финансированию с 2009 года представляет объединение юридических лиц "Ассоциация развития исламских финансов" (АРИФ).

— Планируется ли выход на этот рынок новых игроков?

— В ближайшее время на рынок исламских банковских услуг планируется выход банка АО "Заман-Банк". Этот банк начнет оказание банковских услуг в соответствии с принципами исламского финансирования после завершения процедуры конвертации (из классического банка в исламский банк — ред.).

— Наблюдается ли тенденция роста интереса клиентов к этим услугам?

— В Казахстане созданы необходимые законодательные условия, которые в силу объективных причин не в полной мере используются бизнес-сообществом. Низкая заинтересованность в услугах исламских финансовых институтов обусловлена падением деловой активности у предпринимателей и неразвитостью конкуренции на рынке исламских финансовых услуг. Другой причиной неразвитости рынка исламского финансирования является низкая информированность населения — даже среди практикующих мусульман, соблюдающих все религиозные принципы, — о продуктах и услугах исламского финансирования. В целях повышения информированности субъектов экономики о возможностях получения исламского финансирования вопрос повышения эффективности каналов информационного обмена и коммуникативной компетентности участников рынка целесообразно актуализировать.

Слабая конкуренция на рынке исламского финансирования тоже не способствует качественному развитию данного рынка. Импульс развитию этого рынка может дать создание дополнительных каналов исламского финансирования помимо исламского банковского финансирования. В связи с этим Национальный банк Казахстана как финансовый регулятор совместно с бизнес-сообществом в области исламских финансов планирует в среднесрочной перспективе определить приоритетные направления развития небанковского исламского финансирования.

— Существуют ли еще какие-то законодательные препятствия, мешающие развитию этого сегмента финансовых услуг?

— В Казахстане сформирована институциональная основа и заложены основы надзора и регулирования рынка исламских финансовых услуг. Утвержденная нормативная правовая база по надзору и регулированию исламских банков и небанковских организаций не имеет барьерных положений. Созданная правовая основа для организации исламского финансирования является достаточной для текущего развития исламского финансирования.

— Какие продукты исламского банкинга наиболее востребованы в Казахстане?

— На сегодняшний день в Казахстане наибольшим спросом пользуется такой финансовый продукт исламского банкинга, как мурабаха — торговое финансирование в соответствии с принципами исламского финансирования. Данный продукт исламского банка используется для удовлетворения потребностей субъектов предпринимательства в оборотном капитале. Так, к началу 2016 года доля мурабахи в активах исламского банка Аl Hilal составила 38,13%. Необходимо отметить, что в рамках исламского кредитования целесообразно ввести регуляторные стандарты по повышению прозрачности заемщиков и усилению прав беззалоговых кредиторов.

— В 2012 году АО "Банк Развития Казахстана" осуществил выпуск долговых ценных бумаг в соответствии с законодательством Малайзии (сукук аль-мурабаха) на сумму 240 миллионов малазийских ринггитов (порядка 76,7 миллиона долларов), 38% которого распределено среди казахстанских инвесторов. Планируются ли аналогичные размещения исламских долговых бумаг, в том числе в Казахстане?

— Для полноты понимания следует отметить, что уже сейчас сформированы международные финансовые рынки и центры исламского финансирования, а фондовый рынок Малайзии, наравне с Дубайским финансовым центром, является одним из них. Сукук аль-мурабаха — достаточно специфический инструмент привлечения оптового финансирования, выпуск которого осуществляется на развитых и ликвидных рынках. Поэтому для формирования активного рынка сукук в Казахстане потребуется некоторое время. Вместе с тем в Казахстане уже создан правовой режим для выпуска акций и паев исламских инвестиционных фондов, а также долевых и арендных сукук-инструментов. Кроме того, созданы правовые основы для выпуска и размещения суверенных арендных сертификатов (сукук аль-иджара). За комментариями о планах выпуска суверенных арендных сертификатов необходимо обратиться в министерство финансов Республики Казахстан.