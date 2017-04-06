Нурлан Абдрахманов: условия для исламского банкинга в Казахстане созданы

В Казахстане созданы все законодательные условия для предоставления услуг в области исламского финансирования. Однако низкая осведомленность потенциальных клиентов и невысокая конкуренция в этом сегменте финансового рынка препятствуют развитию исламского финансирования в республике, заявил в интервью РИА Новости директор департамента методологии финансового рынка Национального банка Казахстана Нурлан Абдрахманов.
— Нурлан Алмасович, какие участники казахстанского рынка оказывают финансовые услуги в области исламского финансирования, страхования, лизинга и так далее? Какую долю исламские продукты занимают в общем объеме финансового рынка Казахстана?
— В Казахстане функционирует исламский банк Аl Hilal, объем активов которого по состоянию на 1 января 2017 года составляет 0,08% от общего объема активов банковского сектора в Республике Казахстан.
Кроме того, в стране осуществляют свою деятельность исламская лизинговая компания Kazakhstan Ijara Company и исламская торгово-финансовая организация ТОО NewFinance. Однако в настоящее время на страховом рынке Республики Казахстан отсутствует организация, предоставляющая услуги по исламским страховым продуктам.
Деятельность участников рынка исламского финансирования базируется на созданной Национальным банком правовой основе для функционирования исламских банков, страховых организаций, инвестиционных фондов и лизинговых финансовых институтов, а также для организации финансирования на рынке исламских ценных бумаг. Интересы бизнес-сообщества по исламскому финансированию с 2009 года представляет объединение юридических лиц "Ассоциация развития исламских финансов" (АРИФ).
— Планируется ли выход на этот рынок новых игроков?
— В ближайшее время на рынок исламских банковских услуг планируется выход банка АО "Заман-Банк". Этот банк начнет оказание банковских услуг в соответствии с принципами исламского финансирования после завершения процедуры конвертации (из классического банка в исламский банк — ред.).
— Наблюдается ли тенденция роста интереса клиентов к этим услугам?
Слабая конкуренция на рынке исламского финансирования тоже не способствует качественному развитию данного рынка. Импульс развитию этого рынка может дать создание дополнительных каналов исламского финансирования помимо исламского банковского финансирования. В связи с этим Национальный банк Казахстана как финансовый регулятор совместно с бизнес-сообществом в области исламских финансов планирует в среднесрочной перспективе определить приоритетные направления развития небанковского исламского финансирования.
— Существуют ли еще какие-то законодательные препятствия, мешающие развитию этого сегмента финансовых услуг?
— В Казахстане сформирована институциональная основа и заложены основы надзора и регулирования рынка исламских финансовых услуг. Утвержденная нормативная правовая база по надзору и регулированию исламских банков и небанковских организаций не имеет барьерных положений. Созданная правовая основа для организации исламского финансирования является достаточной для текущего развития исламского финансирования.
— Какие продукты исламского банкинга наиболее востребованы в Казахстане?
— На сегодняшний день в Казахстане наибольшим спросом пользуется такой финансовый продукт исламского банкинга, как мурабаха — торговое финансирование в соответствии с принципами исламского финансирования. Данный продукт исламского банка используется для удовлетворения потребностей субъектов предпринимательства в оборотном капитале. Так, к началу 2016 года доля мурабахи в активах исламского банка Аl Hilal составила 38,13%. Необходимо отметить, что в рамках исламского кредитования целесообразно ввести регуляторные стандарты по повышению прозрачности заемщиков и усилению прав беззалоговых кредиторов.
— В 2012 году АО "Банк Развития Казахстана" осуществил выпуск долговых ценных бумаг в соответствии с законодательством Малайзии (сукук аль-мурабаха) на сумму 240 миллионов малазийских ринггитов (порядка 76,7 миллиона долларов), 38% которого распределено среди казахстанских инвесторов. Планируются ли аналогичные размещения исламских долговых бумаг, в том числе в Казахстане?