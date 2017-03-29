Дмитрий Страшнов: доставка почты дронами перспективна для Севера

Отделения "Почты России" расположены даже в самых труднодоступных северных территориях, многие из них являются убыточными, но выполняют социальную задачу. О том, как доставляются почтовые отправления в отдаленные арктические поселения, сколько получают работники почты на Чукотке, можно ли передать функции почты предпринимателям, сколько почтовых самолетов нужно на Севере и чем привлекает туристов отделение на Земле Франца-Иосифа, рассказал в интервью РИА Новости в рамках форума "Арктика — территория диалога" глава "Почты России" Дмитрий Страшнов. Беседовала Надежда Цыденова.

— "Почта России" работает по всей стране. Мы с вами беседуем в дни Арктического форума, проходящего сейчас в Архангельске. В чем специфика работы "Почты" на Севере?

— Чтобы понять это, там надо хоть раз побывать. Свою специфику оказывают как климатические факторы, так и протяженность территории, труднодоступность многих населенных пунктов. Почтовикам приходится работать в суровых погодных условиях: абсолютный минимум температуры воздуха достигает, например, в городе Воркуте свыше минус 52 градусов по Цельсию. При этом доставка почты и посылок осуществляется при любых обстоятельствах.

Всего на территории Арктической зоны насчитывается 11 почтамтов в восьми филиалах, 587 почтовых отделений, из них более половины являются убыточными. При этом в сельской местности или труднодоступных населенных пунктах находятся 293 отделения, действуют три передвижных отделения связи. Все они предоставляют необходимый набор почтовых услуг: выплата пенсий, пособий, доставка газет и журналов, писем, посылок, прием коммунальных платежей и другие сервисы.

— Как можно решить вопрос с высоким процентом убыточности арктических отделений "Почты"?

— Нерентабельными в первую очередь остаются как раз отделения в основном в удаленных малонаселенных поселках. Мы несем значительные затраты на их содержание, при этом количество обслуживаемого населения, а соответственно, и почтовых услуг, которые ими оказываются, не велико. В таких отделениях большую часть выручки формирует розничная продажа товаров повседневного спроса.

Здесь есть два сценария. Во-первых, чтобы отделение стало окупаемым, необходимо увеличить объем выручки за счет предоставления дополнительных услуг. Например, это развитие сети клиентских центров Почта Банка. В отдаленных территориях банковское покрытие крайне низкое и жители нуждаются в базовых банковских продуктах. Таким образом, мы решаем и важную социальную задачу.

Во-вторых, в случае, если содержание такого отделения окупить невозможно, то эффективным решением могла бы стать передача функции почты через механизм франшизы местным предпринимателям, у которых уже есть действующие магазины или автозаправки. Такая практика успешно применяется во всем мире, включая арктические территории других стран.

Предприниматель, занимаясь основным бизнесом, дополнительно оказывает и набор почтовых услуг. Для этого нужно всего лишь два квадратных метра его помещения, которые "Почта" со своей стороны готова оборудовать всеми техническими средствами, включая мобильный платежный терминал, а также осуществлять регулярную доставку почтовых отправлений и печатных изданий. Там же могут предоставляться базовые банковские продукты.

— Возможно ли это реализовать в России?

— Такой формат может быть реализован после принятия закона об акционировании "Почты России". Сегодня мы являемся ФГУПом, поэтому применять практику выдачи франшиз субъектам бизнеса, к сожалению, не можем. У нас были пилотные проекты с похожим алгоритмом работы, они эффективны, мы это видим.

— Какое отделение "Почты России" является самым северным? Расскажите о нем поподробнее.

— Самое северное почтовое отделение находится на острове Гукера, который входит в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. Оно функционирует с июля до конца сентября — в период работы ученых национального парка "Русская Арктика". Научный сотрудник — он же по совместительству и работник "Почты России". Поскольку остров является одной из остановок на туристическом маршруте к Северному полярному кругу, наибольшим спросом в этом почтовом отделении пользуется услуга отправки туристами со всего мира, которые приплывают сюда на ледоколе, открыток своим друзьям и близким.

— Сколько зарабатывают сотрудники "Почты" на Севере и в Арктических регионах? Реализуется ли программа повышения зарплат?

— За последние четыре года средняя зарплата сотрудников "Почты России" на арктических территориях выросла на 29% с 21 412 до 27 769 рублей. На сегодняшний день средняя зарплата составляет от 21 тысячи рублей (в Архангельской области) до 38,5 тысячи рублей (в Чукотском АО).

Цифры могут казаться невысокими, в том числе и потому, что на отдаленных территориях отделения могут работать три дня в неделю и неполный рабочий день. И, конечно, это влияет на среднее значение.

— Насколько развита курьерская служба в Арктическом регионе?

— Сейчас курьерская служба "Почты России" активно развивается. Не исключением являются и города Арктической территории нашей страны. В настоящее время подразделения курьерской службы "Почты России" работают в 11 городах Арктической зоны. Они были открыты во втором и третьем кварталах прошлого года. В 2016 году, а также за январь и февраль 2017 года ими было принято от клиентов в Арктической зоне около 17 тысяч экспресс-почты, а вручено порядка 77 тысяч экспресс-отправлений.

До конца текущего 2017 года планируется открыть дополнительные подразделения курьерской службы в Мурманской области, в Североморске, и в ЯНАО, в Надыме. Мы также планируем расширить зоны обслуживания уже открытых подразделений, предоставляя услуги курьерской службы жителям ближайших населенных пунктов.

— Расскажите, пожалуйста, об особенностях доставки в регионы Арктической зоны.

— Перевозка почты внутри арктических районов осуществляется авиа, автомобильным, водным, гужевым транспортом, часто используется транспорт высокой проходимости. В наиболее труднодоступные районы почта доставляется только воздушным транспортом, в период навигации и распутицы — водным транспортом, а в зимний период — по зимникам автотранспортом. Например, В Мурманской области (на труднодоступные островные территории) почта доставляется по воде, в Красноярском крае, Чукотке, Якутии доставка внутри районов осуществляется на буранах, вездеходах и даже на оленьих упряжках. К примеру, такой способ перевозки иногда используется в селе Хатанга Долгано-Ненецкого района Красноярского края. А в Республике Коми для доставки почты по 18 маршрутам привлекаются лошади.

Есть и примеры экстремальной логистики. В поселок Воронцово (находится на расстоянии 400 километров на север от Норильска) почта доставляется исключительно ледоколом, у которого нет высадки на берег. Груз поднимается в сетке спецтехникой, затем до самого поселка его везут на буранах.

В конце прошлого года, после приобретения "Почтой России" двух среднемагистральных самолетов ТУ-204С, были открыты новые маршруты, в том числе в города арктической зоны — Норильск (Красноярский край), в Анадырь и Певек (Чукотский автономный округ), а также в Якутск (часть территории республики входит в Арктическую зону).

Жители Норильска и Чукотки активно заказывают товары в интернет-магазинах. Мы это прекрасно видим. За один год объем почтовых отправлений в Норильск вырос в полтора раза.

— Каковы первые результаты эксплуатации самолетов? Планируете ли расширять географию полетов?

— Можно сказать, что первые итоги. Текущие цифры показывают, что использование собственных авиационных бортов выгоднее, чем дозагрузка почтовыми отправлениями рейсовых сторонних перевозчиков. Например, стоимость доставки собственными самолетами на маршруте Москва — Якутск — Москва на 40-50% ниже цены заказываемых сторонних чартеров.

— Есть ли у вас уже планы по покупке дополнительных бортов?

— Если посмотреть на наших зарубежных коллег, то у немецкой Deutsche Post DHL около 130 собственных самолетов, даже у "Почты Италии" 13 бортов. Так что для России с нашими территориями и расстояниями два самолета — это только начало. Не нужно забывать, что, помимо большого количества внутренних маршрутов, мы развиваем и международное направление, поэтому у нас есть потребность не только в среднемагистральных ТУ-204, но нам интересна и дальнемагистральная авиация.

— Не планируете ли использовать дроны для доставки в труднодоступные регионы, в том числе находящиеся в Арктической зоне?

— Мы ведем переговоры с различными компаниями по вопросу использования беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время на рынке нет экономически эффективных решений для доставки почтовых грузов. Но думаю, что это может быть перспективно для труднодоступных территорий, куда доставка другими способами практически невозможна.