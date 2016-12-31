Абдусамад Гамидов: Дагестан нарастил производство за счет импортзамещения

Прошедший 2016 год не был легким для самого южного региона России. Но как считает глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, власти республики успешно справились со всеми проблемами, более того, региону удалось вырваться в лидеры по ряду социально-экономических показателей. О том, как дагестанские производители начали развивать производство после введения эмбарго, о способах увеличения популяции леопардов и мерах по сохранению позитивных показателей в будущем, Гамидов рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Гуля Алиева.

- Мне кажется, это был довольно сложный год для Дагестана…

— Действительно, год был непростой, нам пришлось работать в напряженном режиме и в сложных условиях реализовать все запланированные мероприятия, в частности по майским указам президента Российской Федерации, решению социальных вопросов.

В уходящем году продолжены мероприятия антикризисного плана и планов по содействию импортозамещению в промышленности и агропромышленном комплексе. По результатам их реализации, несмотря на сложную экономическую и финансовую ситуацию в стране, в целом республике удалось не только сохранить, но и закрепить положительную динамику развития в основных отраслях экономики.

- Каковы общие экономические результаты по году?

— Нам есть чем гордиться, мы прогнозируем по итогам года показатели значительно выше прошлого года. Чтобы не быть голословным, приведу конкретные цифры.

Темпы промышленного производства составили 137,8%, продукции сельского хозяйства – 103,6% (по последним данным за 11 месяцев 2016 года), выполненных работ по виду деятельности "строительство" – 104,0%, оборота розничной торговли – 101,8%. За этот же период введено в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров общей площади жилья. Среднемесячная заработная плата на одного работника увеличилась на 2,9%. Кроме того, величина темпов промышленного производства, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению, инвестиций в основной капитал превысила средние значения в целом по Российской Федерации и Северо-Кавказскому федеральному округу.

В рамках реализации антикризисных мероприятий и программ импортозамещения оборонными предприятиями республики проводится работа по привлечению дополнительных заказов на военную технику и комплектующие изделия, поэтапному внедрению в производство определенной номенклатуры импортозамещающих изделий. Так, в текущем году завод "Дагдизель" увеличил свое производство почти в три раза, завод имени Гаджиева – в 1,6 раза, ОАО "Концерн КЭМЗ" и ОАО ПО "Азимут" — в 1,7 раза.

Объем промышленного производства, а также выполненных работ и услуг по чистым видам экономической деятельности почти за год составил 46,5 миллиарда рублей.

- А как обстоят дела с инвестициями?

— Инвестиционный портфель региона сегодня включает 62 проекта практически во всех отраслях экономики; 31 из них наделены статусом приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан. Общий объем инвестиций, требуемых для реализации заявленных проектов, составляет более 198 миллиардов рублей.

20 проектов на сумму около 78 миллиардов рублей, в том числе приоритетных для республики, реализуются и планируются к реализации в промышленности, 19 проектов на сумму более 67 миллиардов рублей – в сельском хозяйстве, восемь проектов на сумму около 25 миллиардов рублей – в отрасли строительства.

Самые крупные из реализованных в 2016 году – это, например, российско-итальянский проект строительства завода по производству напольной плитки и керамического гранита ООО "Мараби", а также проект концерна КЭМЗ по созданию Авиамеханического завода в Каспийске. На данном предприятии уже создано 196 новых высокопроизводительных рабочих мест, в перспективе планируется доведение их количества до 600. В Дагестане также будет осуществлен проект организации судоремонтного и судостроительного производства.

И подобных проектов довольно много: в том числе строительство завода по производству непрерывного базальтового волокна, строительство и реконструкция животноводческих комплексов на 10 тысяч голов крупного рогатого скота молочного направления в Кизлярском, Тарумовском и Бабаюртовском районах, строительство современного тепличного комплекса общей площадью 20 га с использованием геотермальных источников энергии. Довольно перспективные проекты – комплекс по переработке и хранению нефтепродуктов, рыбоперерабатывающий комбинат "Каспийский берег", завод по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в Буйнакском районе.

- После введения эмбарго у Дагестана появилась отличная возможность развивать свое производство. Дагестанские производители сумели этим воспользоваться?

— В связи с введением санкций западными государствами и Украиной против России, а также резким изменением курса российского рубля к иностранным валютам из промышленных предприятий республики ощутимо пострадало в основном только ОАО "Завод "Дагдизель". Из-за недопоставок из Киева комплектующих изделий не удалось в полном объеме укомплектовать изделия по гособоронзаказу 2014 года, соответственно, для предотвращения предъявления штрафных санкций контракт с Минобороны России был перезаключен в новом формате. При этом были потеряны значительные объемы производства. В настоящее время завод вышел на досанкционные объемы.

В то же время из-за режима санкций у большинства предприятий появились перспективы увеличения спроса на продукцию и, соответственно, увеличения заказов, как на оборонную, так и на гражданскую импортозамещающую продукцию.

Министерством промышленности и торговли Дагестана совместно с республиканскими предприятиями проработаны подготовленные Минпромторгом России 20 отраслевых планов импортозамещения, определен перечень продукции, производство которой может быть нами освоено. Также разработан актуализированный региональный план по содействию импортозамещению, которым предусмотрена реализация 12 инвестиционных проектов в этой сфере.

За 11 месяцев текущего года прирост объемов производства за счет внедрения импортозамещающей продукции составил 2 миллиарда рублей. Для сравнения, за весь 2015 год подобный прирост равнялся 780 миллионам рублей.

- Можете привести примеры?

— Примером наиболее успешной работы может служить концерн КЭМЗ, где налажено производство импортозамещающих комплектующих для авиации. По пяти изделиям (из восьми новых видов, принятых к освоению) уже изготовлены серийные образцы; идет серийная поставка на авиационные заводы, что обеспечит уже сегодня увеличение объемов производства на 600 миллионов рублей, а по полному перечню комплектующих в перспективе позволит концерну увеличить производство продукции до 2,5-3 миллиардов рублей.

Другой пример – работа ОАО "Завод имени Гаджиева" по расширению производства импортозамещающих винтовых скважинных насосов для нефтедобычи. Предприятием был заключен контракт с ПАО "Лукойл" на производство 240 изделий (в 2015 году произведено 80 изделий); график поставок выдерживается.

Хорошие показатели и у Махачкалинского машиностроительного завода сепараторов по освоению производства сепараторов и маслоочистительного оборудования. Разработано и организовано серийное производство высокотехнологичных модульных установок для очистки турбинных и трансформаторных масел на атомных и тепловых гидроэлектростанциях. Общая сумма объемов за 2015-2016 годы – около 40 миллионов рублей.

Кроме того, по нашему предложению в отраслевой план импортозамещения Минпромторга РФ (в сельскохозяйственном и лесном машиностроении) включено направление по изготовлению техники для виноградарства.

Одним из механизмов поддержки политики импортозамещения на федеральном уровне является Фонд развития промышленности. На получение средств из данного фонда от предприятий республики было подано 13 заявок; некоторые из них предварительно одобрены, проводится их комплексная экспертиза.

- Осенью в Махачкале прошли ливневые дожди, после которых много людей отравились некачественной водой. Какие меры будут предприняты властями, чтобы подобные случаи не повторились?

— Несмотря на очистку воды из канала имени Октябрьской революции на существующих Махачкалинских очистных сооружениях и Юго-восточных очистных сооружениях столицы, качество воды, подаваемой населению и другим потребителям, остается низким. Кроме того, при обильных осадках имеет место выход сточных вод на поверхность и попадание их в канал имени Октябрьской Революции из-за отсутствия зоны санитарной охраны. Это является фактором вторичного загрязнения воды в сетях, которая поступает потребителям.

Вместе с тем объем воды, пропускаемой через очистные сооружения, из-за их недостаточной мощности составляет лишь 40% от всего объема поданной в сеть воды. Также с учетом роста численности населения и увеличения водопотребления сокращается время отстоя воды в Вузовском озере и Хушетском водохранилище. Соответственно, показатели мутности воды превышают нормативы.

Городские насосные станции функционируют без резервуаров, с непосредственным забором воды из магистральных трубопроводов. В подвалах многоэтажных домов жители самостоятельно устанавливают насосы, "подсаживая" соседние дома и квартиры. Сети не выдерживают высокого давления, случаются частые аварии, сопровождающиеся значительными потерями воды.

В целях повышения качества воды, поступающей из Миатлинского водохранилища, планируется ввод в эксплуатацию третьей нитки водовода Миатли — Махачкала протяженностью 65 километров и мощностью 165 тысяч кубометров в сутки и Тарнаирских очистных сооружений мощностью 240 тысяч кубометров в сутки. Для увеличения объема подачи питьевой воды в Махачкалу в настоящее время предпринимаются меры по строительству насосной станции второго подъема на территории Тарнаирских очистных сооружений и замене технологии обеззараживания питьевой воды хлором на электролизную систему с применением гипохлорита натрия. Завершение строительства данных объектов планируется в первом квартале 2017 года.

На Махачкалинских очистных сооружениях также ведутся работы по завершению монтажа оборудования по обеззараживанию воды с применением технологии гипохлорита, более безопасного для здоровья. Администрацией города утверждена схема водоснабжения и водоотведения на перспективу до 2029 года. Объемы капвложений, необходимых для модернизации и развития системы водоснабжения столицы, на расчетный срок составляют 4,9 миллиарда рублей.

- В Тляратинском районе Дагестана были обнаружены особи краснокнижного переднеазиатского леопарда. Как решается вопрос генетического разнообразия в популяции обнаруженных леопардов? Ведь их численность невелика.

— Напомню, переднеазиатский леопард, находящийся под угрозой исчезновения, является одним из символов России. В этой связи с 2008 года по инициативе президента страны Владимира Владимировича Путина при Минприроды РФ создана и активно действует рабочая группа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. Актуальность данного проекта для республики обусловлена и тем, что получены доказательства о наличии отдельных особей этого уникального по своей красоте, редчайшего вида леопарда в природе Дагестана, в частности на территории Тляратинского района.

Специалисты считают, что Тляратинский заказник, где сохранились большие массивы сравнительно нетронутых или малоиспользуемых земель, является наиболее естественным ареалом обитания данного вида с точки зрения приближенности к биологическим условиям распространения леопарда. Кроме того, заказник примыкает к территориям Закатальского (в Азербайджане) и Лагодехского (в Грузии) заповедников, в целом образуя единый комплекс местообитания, необходимый для реинтродукции и восстановления популяции вида, общей площадью более 500 тысяч га.

Для сведения, площадь территории, необходимой для благоприятного сосуществования одной особи вида, составляет 10-20 тысяч га. Между Минприроды РД и ООО "Главспецстрой" подписано соглашение, предусматривающее реализацию совместных мер по восстановлению популяции переднеазиатских леопардов в Дагестане. По мере решения всех организационных вопросов выпуск и расселение этих животных в естественную среду обитания планируется в 2018 году.