Каспийское море

В Актау 12 августа прошел саммит "Каспийской пятерки", по итогам которого лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подробнее о достигнутых договоренностях – в инфографике Ria.ru.