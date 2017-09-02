БРИКС в цифрах и фактах

В состав БРИКС входят пять быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика. Ежегодно с 2009 года группа проводит саммиты, на которых обсуждаются вопросы экономического сотрудничества, политики в сфере экологической безопасности, образования и инфраструктурных проектов. Подробнее о структуре и работе международной организации – в инфографике Ria.ru.