Заключенный "Владимирского централа" подтвердил, что сам откусил себе язык

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Заключенный "Владимирского централа" подтвердил членам региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что сам откусил себе язык, сообщил РИА Новости в среду председатель ОНК Вячеслав Куликов.

Информационное агентство РБК во вторник сообщило, что осужденному Мдиванишвили в тюрьме №2 УФСИН России по Владимирской области ("Владимирском централе") отрезали язык. Информацию об этом РБК получило от президента АНО "Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции" Романа Кайфаджяна, который утверждал, что мужчину якобы истязали, и кроме части языка заключенный лишился также нескольких зубов. Кайфаджян заявил, что направил по этому поводу обращения генпрокурору Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

УФСИН по Владимирской области опровергло информацию, что заключенному отрезали язык, по данным ведомства, он откусил его сам, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина госпитализирован в больницу при колонии №3. Материалы по факту членовредительства УФСИН передало в полицию.

Куликов рассказал РИА Новости, что в среду вместе с коллегами Ларисой Павловой и Сергеем Яжаном навестили осужденного в больнице, а также посетили тюрьму №2.

"Сергей Ашотович знает грузинский, и он задавал ему вопросы на его языке. Осужденный подтвердил, что он совершил это сам, что никто его не пытал", — сказал Куликов, отметив, что Мдиванишвили не может говорить, а потому изъяснялся жестами и кивками головы.

По словам собеседника, осужденный находится в психиатрическом отделении больницы, при этом он "спокойный, уравновешенный, не возбужденный". По словам Куликова, после визита членов ОНК в палату к осужденному прошел его адвокат.

"Потом мы поехали во вторую тюрьму, посмотрели документы, когда это произошло, посмотрели видеозапись. Он сделал это в зоне приватности, проще говоря, в туалете, но на видеозаписи видно, что никто к нему в камеру не входил и никто из нее не выходил. Когда он вышел из зоны приватности, у него уже текла кровь" — пояснил Куликов.

"Все это записано на камеру. Мы со спокойной чистой совестью ушли, зная, что человек совершил это сам, а не сотрудники", — подчеркнул он.