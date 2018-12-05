В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. В Петербурге у посетительницы Эрмитажа украли больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Женщина 1990 года рождения заявила полицейским, что во время экскурсии по Эрмитажу у нее из наплечной сумки вытащили портмоне с банковскими картами, с которых затем оказалось списано более миллиона рублей.

В тот же день в полицию обратилась другая посетительница Эрмитажа. По ее словам, у нее во время экскурсии вытащили портмоне с 29 тысячами рублей.

Полицейские начали проверку.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время интернет-встречи с подписчиками социальных сетей музея отметил, что "карманники – это беда всех музеев". "Музей — место риска, тут много людей, люди отвлекаются, и для воров это создает соблазн. <…> В меру сил мы с ними боремся", — отметил он.