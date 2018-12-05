В Приамурье четыре "гражданина СССР" отказались платить за электричество

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек — РИА Новости. Жители Амурской области четыре раза обращались в "Амурэнергосбыт" с заявлениями об отказе оплачивать счета за электроэнергию, объясняя это тем, что являются членами организации "Профсоюз "Союза СССР", рассказала РИА Новости пресс-секретарь компании Вероника Александрова.

"Заявления такие были в сентябре-октябре, всего 4 обращения, в том числе одно устное. Они ссылались на то, что у данного профсоюза есть публичный договор, они не должны платить за услуги, заявляли также, что плата должна начисляться в советских рублях",- сказала Александрова.

По словам собеседницы агентства, с такими заявителями компания работала "как с обычными должниками".

В "Хабаровскэнергосбыте" сообщили, что таких случаев в Хабаровском крае не было. Как сообщалось, "Камчатскэнерго" начало получать множество писем от потребителей Камчатки, которые называют себя членами организаций "граждан СССР", в связи с чем отказываются платить за услуги.

Начальник отдела информационной политики ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Олеся Глот рассказала РИА Новости, что подобные письма от "граждан СССР" с отказом платить за услуги поступают и в Приморье, но здесь это не носит массового характера. В "Сахалинэнерго" РИА Новости рассказали, что таких случаев на Сахалине не отмечалось.