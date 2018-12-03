На Урале депутата могут исключить из фракции эсеров за слова о журналистах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Совет регионального отделения партии "Справедливая Россия" в понедельник предложил своей фракции в гордуме Екатеринбурга исключить депутата от партии Александра Колесникова, назвавшего журналистов бестолочами, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от эсеров Дмитрий Ионин.

Заявление Колесникова прозвучало на заседании гордумы на прошлой неделе во время обсуждения вопроса о введении в пресс-службе думы дополнительной ставки фотографа и возможности договоров с местными СМИ на покупку эфирного времени или печатной площади. Колесников назвал местных журналистов "бестолочами" и добавил, что они должны работать для депутатов.

"Совет регионального отделения поручил фракции рассмотреть вопрос о его (Колесникова) исключении (из фракции)", — сказал Ионин. По его словам, вопрос об исключении Колесникова будет рассмотрен на заседании фракции.

Колесников не является членом "Справедливой России", поэтому исключить его из партии не получится, заявил ранее Ионин. Он также отметил, что его как члена Союза журналистов высказывания Колесникова тоже оскорбили, и добавил, что всегда относился к журналистам с уважением.

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин ранее заявил РИА Новости, что готов выстраивать отношения с представителями СМИ и не поддерживает высказывание депутата Колесникова в адрес журналистов. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сказал РИА Новости, что СЖР озадачен прозвучавшими в адрес СМИ словами депутата. В организации надеются, что он все-таки сможет понять значение прессы для общества. Директор екатеринбургского портала 66.ru Богдан Кульчицкий сообщил на своей странице в Facebook, что редакция готова заплатить депутату за его отставку.