В Петербурге женщину отправили в колонию за продажу новорожденного сына

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам 8 месяцам колонии Нулифар Абдуллаеву за продажу своего новорожденного сына за 275 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Абдуллаева была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Торговля людьми".

По данным ОПС, Абдуллаева 12 сентября, находясь у дома 12 по улице Кораблестроителей, продала своего родившегося 7 сентября сына за 275 тысяч рублей. В качестве покупателя выступил сотрудник полиции, действующий в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Абдуллаева вину признала, пояснила, что хотела продать ребенка в связи с тяжелым материальным положением, так как ей были нужны деньги, чтобы погасить долги и вернуться на родину в Узбекистан, отмечает ОПС.