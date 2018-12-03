В Приамурье один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек — РИА Новости. Шесть человек пострадали, один погиб в результате ДТП с микроавтобусом на севере Амурской области, сообщило УМВД по региону.

Отмечается, что столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и микроавтобус Mazda Bongo Friendee.

"Предположительно, ДТП способствовали неблагоприятные погодные условия. В результате происшествия шесть человек травмировано, один скончался", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в УМВД, среди пострадавших — оба водителя, 1980 и 1983 годов рождения. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

В свою очередь Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности уточнил, что ДТП произошло на федеральной трассе в пяти километрах от поселка Уруша. На место происшествия прибыла дежурная смена пожарного поста поселка Уруша, а также поисково-спасательная группа города Сковородино.

"Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и автомобиль. Огнеборцы помогли эвакуироваться пассажирам микроавтобуса через двери и задний багажник. Спасатели с помощью гидравлических ножниц разжали искореженный металл и помогли одному из пассажиров выбраться из салона", — сообщил центр.