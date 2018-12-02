В Амурской области начали следственную проверку после ДТП с автобусом

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Начата доследственная проверка после ДТП с автобусом в Амурской области, в результате которого погиб человек, сообщает управление СК по региону.

ДТП произошло в воскресенье на дороге Введеновка – Февральск – Экимчан в Амурской области. Водитель автобуса Hyundai вез 39 пассажиров из Коболдо в Благовещенск. Двигаясь в объезд строящегося моста, он не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП один человек погиб, еще два травмированы.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.