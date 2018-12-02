В Амурской области перевернулся автобус с 39 пассажирами

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Амурской области, в результате ДТП один человек погиб, еще два травмированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.

По данным представителя ГИБДД РФ, ДТП произошло 2 декабря в 13.00 (07.00 мск) на 198 километре автодороги Введеновка — Февральск — Экимчан в Амурской области. Водитель автобуса Hyundai Universe Space luxury вез 39 пассажиров из Коболдо в Благовещенск. Двигаясь в объезд строящегося моста, он не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

"В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, два пассажира получили телесные повреждения", — сообщил он.