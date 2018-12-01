МВД Дагестана подтвердило задержание начальника Кизлярского отдела ДЭСК

МАХАЧКАЛА, 1 дек — РИА Новости. МВД Дагестана подтвердило информацию о задержании руководителя Кизлярского городского отделения энергосбытовой компании за взятку в сумме 550 тысяч рублей, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками ФСБ республики при получении денежного вознаграждения в сумме 550 тысяч рублей… с поличным задержан руководитель Кизлярского городского отделения энергосбытовой компании",- говорится в релизе.

Отмечается, что взятка была "от руководителя одной из строительных организаций за положительное решение вопроса по аннулированию акта о хищении электроэнергии на сумму более 2,5 миллиона рублей".

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, отмечается в документе.