МВД Дагестана подтвердило задержание начальника Кизлярского отдела ДЭСК

МАХАЧКАЛА, 1 дек — РИА Новости. МВД Дагестана подтвердило информацию о задержании руководителя Кизлярского городского отделения энергосбытовой компании за взятку в сумме 550 тысяч рублей, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Отмечается, что взятка была "от руководителя одной из строительных организаций за положительное решение вопроса по аннулированию акта о хищении электроэнергии на сумму более 2,5 миллиона рублей".
По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, отмечается в документе.