В Ленинградской области нашли тело избитого малыша

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Тело четырехлетнего мальчика с синяками и кровоподтеками нашли в одной из квартир в поселке Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой.

"В одной из квартир поселка Барышево Выборгского района Ленинградской области обнаружен труп 4-летнего мальчика с синяками и кровоподтеками различных частей тела. Ребенок проживал с матерью, которая периодически злоупотребляла спиртными напитками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что детский омбудсмен надеется на объективное и всестороннее расследование и выяснение всех обстоятельств трагедии.

"Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области выражает свои искренние и глубочайшие соболезнования в связи этой трагедией и надеется на объективное и всестороннее расследование, с выяснением всех обстоятельств, с привлечением органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также комитета по здравоохранению Ленинградской области", — говорится в сообщении.