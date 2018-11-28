Суд в Крыму арестовал матроса с украинского катера "Бердянск"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января матроса с буксира ВМС Украины "Яны Капу" Юрия Безъязычного, задержанного при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Безъязычному Юрию Юрьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января", — сказал судья Андрей Долгополов. Он добавил, что ходатайство защиты о домашнем аресте подзащитного отклоняется.
Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.