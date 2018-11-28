Стало известно состояние пострадавшего при пожаре на ледоколе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Пострадавший при пожаре на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге находится в тяжелом состоянии, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших во время пожара был отправлен в больницу, второй – после осмотра медиками от госпитализации отказался.

"По факту пожара на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на территории АО "Адмиралтейские верфи" в НИИ Джанелидзе доставлен мужчина с ожогами. Состояние оценивается как тяжелое, находится в реанимации", — написала Митянина в Twitter.

Сообщение о пожаре на территории АО "Адмиралтейские верфи" поступило в 19.00. Было обнаружено возгорание на третьей и четвертой палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Пожар был локализован в 21.10 мск, в 22.15 полностью ликвидирован. При пожаре на ледоколе обгорели кабели, оборудование и обшивка технических помещений.