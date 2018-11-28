Названа возможная причина пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Возгорание на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошло из-за нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе верфей.

О пожаре на территории "Адмиралтейских верфей" стало известно во вторник в 19.00 по местному времени. Горели третья и четвертая палубы строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Возгорание локализовали в 21.10 мск, в 22.15 его полностью ликвидировали. В результате ЧП на судне обгорели кабели, оборудование и обшивка технических помещений.

"В настоящий момент пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" потушен. По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации", — сообщили в пресс-службе.

В результате возгорания пострадали два человека, один из них, сотрудник подрядной организации, с ожогами рук доставлен в больницу, его состояние, как рассказала вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, оценивается как тяжелое.

На верфях создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия.