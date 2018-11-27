В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях произошло возгорание на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Задымление обнаружили на третьей палубе, однако потом огонь распространился и на вторую палубу.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Пожар тушат 75 человек и 15 единиц техники. Кроме того, их число увеличивается.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, общая площадь судна составляет 1200 квадратных метров.