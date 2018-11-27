С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. В комитете по образованию Санкт-Петербурга объяснили, что задание для школьников написать "письмо отцу на фронт" предлагает подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны, дети должны знать свою историю. При этом в комитете пояснили, что методисты рекомендуют учителям предлагать детям и альтернативные задания, давая возможность выбора.
"Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы. Эти темы изучаются в школе для всестороннего интеллектуального и нравственного развития детей", — говорится в ответе пресс-службы комитета на запрос РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба, учебник "Литературное чтение" под редакцией Л.Ф. Климановой и других авторов разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Учебник входит в учебно-методический комплекс "Перспектива", который включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования. В Санкт-Петербурге с комплексом "Перспектива" работает около 12% школ.
Комитет по образованию сообщает, что, в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации", образовательные учреждения свободны в выборе учебно-методического обеспечения – предоставляется несколько рекомендованных вариантов учебно-методических комплексов. При этом каждый педагог вправе самостоятельно решать, какие задания из учебника давать детям, отмечается в сообщении.
В комитет по образованию сообщают, что выполнение этого задания предваряется кратким рассказом педагога о событиях эпохи, введением детей в тему.
"Учитель предлагает детям подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны. Методическая служба петербургской Академии постдипломного педагогического образования рекомендует педагогам предлагать детям и альтернативные задания, предоставляя им возможность выбора", — отмечает пресс-служба.