В Кирове пьяный водитель сбил женщину с ребенком

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2114" в Кирове сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнюю девочку, в результате происшествия ребенок скончался на месте, женщина была доставлена в больницу, сообщается на сайте УМВД России по Кировской области.

По данным ведомства, вечером в субботу на Московской улице в Кирове 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2114" сбил женщину и 10-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

"От полученных травмы девочка скончалась на месте ДТП, женщина с тяжелыми травмами госпитализирована. Водитель пытался скрыться с места аварии, но был задержан сотрудниками ГИБДД. У водителя имелись признаки опьянения, мужчина направлен на медицинское освидетельствование", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины аварии.