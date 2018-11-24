В Курске устранили аварию на ТЭЦ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Специалисты устранили аварию на ТЭЦ в Курске, где без горячей воды остались около 18,5 тысячи человек и девять соцобъектов, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что в пятницу в 14.46 на Курской ТЭЦ северо-западного района был поврежден подающий трубопровод ТМ-1 диаметром 800 миллиметров на участке тепловой сети между ТК-21 и ТК-22 на улице 50 лет Октября. В 23.30 данный участок был отключен. Без горячей воды остались 72 многоквартирных дома, а также девять соцобъектов.

"Двадцать четвертого ноября в 17.50 сварочные работы завершены, начато заполнение теплосети", — говорится в справке-докладе.