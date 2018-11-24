В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком

КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.

"Прошлой ночью два человека погибли. Они открыли задвижку в коллекторе и попали под кипяток. Женщина пострадала, у нее ожоги 2-3 степени нижних конечностей, 15% тела, средней тяжести вред здоровью", — сказал собеседник агентства.

В центре рассказали, что на месте был четвертый участник происшествия, однако он убежал. СМИ Улан-Удэ сообщают, что четыре человека распивали в коллекторе спиртное и не имели определенного места жительства.