Адвокат изнасилованной в Уфе назвала алиби полицейских "мышиной возней"

УФА, 24 ноя — РИА Новости. Адвокат девушки-дознавателя из Уфы в деле о ее групповом изнасиловании коллегами назвала алиби подозреваемых, о котором говорила их защита, "мышиной возней" по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера. Адвокаты экс-полицейских ранее заявили РИА Новости, что двое подзащитных имеют алиби, так как есть записи видеокамер наблюдения, по которым видно, что подозреваемые в момент совершения преступления были в другом месте.

"Претензий к следователям у нас нет, все их действия выполняются в законные сроки, ведется грамотная работа предварительного расследования. Раз подозреваемые под арестом, значит у следователей есть доказательства их причастности к преступлению, то что суд их арестовал, говорит о том, что было совершено тяжелое преступление. Алиби подозреваемых, о которых заявили адвокаты, просто "мышиная возня" по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей", — заявила РИА Новости адвокат 23-летней девушки Ирина Валиева.

По ее словам, потерпевшая в настоящее время не ходит на работу, но выполняет все требования следователей, необходимые при расследовании дела.

"По состоянию здоровья она сейчас временно нетрудоспособна. Но она проходит все следственные мероприятия, которые проводят следователи. Ей и ее семье сейчас очень тяжело, на этом месте она работала совсем немного, представьте себе, какие трудности и испытания легли на ее плечи, но она мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам, и написала заявление о преступлении", — рассказала адвокат девушки.

Валиева также рассказала, что после случившегося очень много людей пишут адвокату слова сочувствия и поддержки потерпевшей.

"Нам пишут много сопереживающих людей, поддерживают и говорят, что преступников необходимо наказать. Я очень благодарна всем, кто понимает ситуацию и имеет свою гражданскую позицию, поддерживает потерпевшую. Многие женщины, которые подвергались насилию, но испугались заявить об этом, сейчас смотрят на эту ситуацию и понимают, что сами проявили слабость", — сказала адвокат.

После инцидента руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца всех подозреваемых, до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда в высшей инстанции, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе.