На Урале школьник застрелил сверстника из-за шутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Школьник в поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области застрелил своего сверстника из охотничьего ружья, следователи возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости в субботу представитель регионального управления СК РФ Максим Чалков.

Ранее местные СМИ сообщили, что инцидент произошел в ходе ссоры между двумя подростками из-за шуток в адрес одного из них. Когда школьник не смог выгнать обидчика из своего дома, он достал охотничье ружье и, по данным СМИ, выстрелил в знакомого.

Как сообщили в региональном СУ СК, по данному факту следователи возбудили уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

"Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь", – сказал собеседник агентства.