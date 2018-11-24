В Ярославле завели дело против водителя, сбившего пешеходов на переходе

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Полиция в Ярославле возбудила уголовное дело после того, как автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе, водитель задержан, сообщило УМВД по региону в субботу.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в пятницу 16:10 мск в Ярославле. Водитель 1994 года рождения за рулём иномарки сбил четырех пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, они госпитализированы. Двое из них являются несовершеннолетними, 15 и 16 лет.

По данным УМВД, иномарка ехала на красный свет.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью), ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — информирует полиция.

Уточняется, что в больнице остаются три человека.

"Девочка 2002 года рождения отпущена из медицинского учреждения для прохождения амбулаторного лечения", — говорится в сообщении.