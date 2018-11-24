В Кирове семь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Семь человек получили травмы в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Кирове, проводится проверка, сообщается на сайте областного УМВД России.

По данным ведомства, 24 ноября около 6:35 на улице Придорожная в Слободе Шельпяки столкнулись автомобиль LADA Kalina и автобус "ПАЗ", перевозивший пассажиров по регулярному городскому маршруту №54.

"По предварительным данным, в результате происшествия семь пассажиров автобуса "ПАЗ" получили травмы", — говорится в сообщении.