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Происшествия

В Greenpeace оценили масштабы незаконной рубки лесов в России

(обновлено: 03:31 24.11.2018)
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© РИА Новости / Александр КондратюкРубка леса. Архивное фотоРубка леса. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Незаконная вырубка угрожает в России бывшим колхозным лесам с неопределенным правовым статусом площадью около 40 миллионов гектаров, что превышает площадь Германии, сообщил РИА Новости руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.

"Рубка часто ведется на бывших землях колхозов и совхозов, которым еще в 1960-е годы предоставляли леса в пользование как лесной фонд. Теперь это в целом бесхозные леса, поэтому их рубят кто хочет и как хочет. Таких лесов 40 миллионов гектаров по стране и на них можно заниматься криминалом, к примеру, под видом расчистки под сельхозугодья", – сказал Ярошенко.

По его словам, рубка ценных вековых лесов на бывших землях колхозов, которые по документам числятся как земли сельхозназначения, ведется по всей стране: в Сибири, на севере России и даже в верховьях Москвы-реки в Смоленской области.

Крупнейшая рубка Евразии

В Смоленской области рубка целиком попадает в водосборный бассейн верховьев реки Москвы — главного источника питьевой воды для столицы, указал эколог. При этом, согласно лесохозяйственному регламенту Гагаринского лесничества Смоленской области, вырубленные леса относятся к категории защитности "запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов".

"Это леса верхней части водосборного бассейна Москвы-реки. Их даже включили в земли лесного фонда, но потом собственник сельскохозяйственной земли отсудил ее обратно и провел там самую крупную рубку во всей Евразии в 2018 году — 450 гектаров сплошной рубки", – рассказал Ярошенко.

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© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Как пояснил эксперт, эта рубка не является расчисткой земли для сельскохяйственного использования: фактически земля не расчищена, а лишь заготовлена и вывезена росшая на ней хозяйственно ценная древесина. Кроме того, значительная часть вырубленной площади переувлажнена и малопригодна для сельского хозяйства.

Белые пятна тайги

Подобная рубка ведется в Ирбейском районе Красноярского края, при этом рубки ведутся не только в границах сельхозземель, но и на прилегающих участках, как видно из космоснимков.

Как рассказала РИА Новости общественница Валентина Боброва, которая провела в крае расследование, коррупционная схема называется "белые пятна", с ее помощью идет тотальная вырубка тайги.

"Заросшие земли сельхозназначения отходят под вырубку, на деле это самая настоящая тайга, сосновый вековой лес, с глухариными токами, дикими заповедными зверями и прочим лесным изобилием. На масштабных вырубках леса наживаются единицы. Простым жителям остается лишь сетовать: "Теперь ни ягоду не соберем, ни грибов, а зверь в деревню побежит", — рассказала Боброва.

Вырубка деревьев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вырубку "белых пятен" местные власти обосновывают тем, что там будут новые сельхозугодья, однако вокруг множество пустующих полей, сеять и пахать которые никто не собирается, отмечает общественница.

"Только одно "белое пятно", вырубленное под корень – это 500 миллионов рублей прибыли, а таких участков в районе немало. Свист бензопилы здесь почти не смолкает. То есть речь идет о миллиардах рублей. В Ирбейском районе подобных участков очень много, а потому уничтожение леса здесь идет полным ходом, вагоны с лесом в Китай уходят регулярно", – сказала она.

Президент подсказал решение

Пять лет назад, в сентябре 2013 года президент России дал поручение установить особенности охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях сельскохозяйственного назначения, напомнил Ярошенко.

"Это грамотно сформулированное поручение. Важно не просто переводить леса в лесной фонд, где они потеряются. И, главное, перевод очень трудоёмок. Важно, чтобы у этих лесов появился свой правовой статус. Поручение остается невыполненным, даже законопроект не подготовлен, потому что есть большая оппозиция со стороны многих ведомств", — рассказал Ярошенко.

В этой связи Greenpeace России начал сбор подписей под обращением к президенту о придании правового статуса лесам, растущим на землях сельскохозяйственного назначения, и на других категориях земель, где по действующему законодательству у леса нет права на существование.

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