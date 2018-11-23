В Новосибирске разбираются с удалением аниме-картинки на телефоне школьника

НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Минобразования Новосибирской области не давало никаких рекомендаций о запрете аниме в школах и выяснит все обстоятельства инцидента, когда учителя потребовали от школьника удалить такую картинку с телефона, сообщил в пятницу глава ведомства Сергей Федорчук.

Ранее мать новосибирского школьника рассказала в Twitter, что учитель сначала забрала у подростка телефон за использование на уроке, а затем завуч потребовала удалить с него заставку с картинкой в стиле аниме. В ответ на претензии завуч якобы заявила о том, что есть рекомендации запретить аниме детям. В итоге в школе матери школьника все же принесли извинения за произошедшее.

Ситуацию начали активно обсуждать в соцсетях и СМИ. При этом женщина в своих постах не сообщила номер школы, а после того, как инцидент получил резонанс, сообщения о нем в аккаунте стали недоступны. Общаться с журналистами она отказалась, отметив, что "вопрос уже решен" и "шумиха вышла за пределы разумного".

"Министерство образования Новосибирской области никаких рекомендаций "о запрете аниме" не давало. В связи с данным инцидентом сейчас проводится проверка для выяснения обстоятельств случившегося. Министерство образования против подобных действий со стороны педагогического состава и будет принимать соответствующие меры", — сказал Федорчук РИА Новости.