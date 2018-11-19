В Петербурге пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в нанесении побоев водителю скорой помощи, сообщает городское ГСУСК РФ.

"Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый 16 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений около одного из домов по Гжатской улице нанес водителю скорой помощи несколько ударов кулаками и ногой по голове и телу, причинив потерпевшему физическую боль и побои", — говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

В отношении 38-летнего подозреваемого избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.