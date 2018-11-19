Нурмагомедов и Садулаев призвали закрыть ночные клубы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 ноя — РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев призвали закрыть в Дагестане ночные клубы после убийства бойца Росгвардии в Махачкале.
"Полностью поддерживаю. Вопрос к моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?" – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram и опубликовал ролик дагестанского блогера, который призывает владельцев ночных клубов закрыть их.
Идею закрытия ночных клубов поддержал другой известный дагестанский спортсмен — олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.Instagram.
Он отметил, что к призыву "закрыть эти злачные заведения присоединяются общественники и весь народ Дагестана". "Моя позиция тоже такая же. У нас не место этим клубам. У истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности!" — написал спортсмен.