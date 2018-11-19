Нурмагомедов и Садулаев призвали закрыть ночные клубы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 ноя — РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев призвали закрыть в Дагестане ночные клубы после убийства бойца Росгвардии в Махачкале.

В воскресенье в пресс-службе СУСК по Дагестану сообщили РИА Новости, что в Махачкале сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку. По данным СК, инцидент произошел в ночном клубе. Информированный источник сообщил РИА Новости, что одним из подозреваемых в убийстве стал чемпион мира по рукопашному бою. Предварительно установлены личности еще двух подозреваемых, которые с места происшествия скрылись.

"Полностью поддерживаю. Вопрос к моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?" – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram и опубликовал ролик дагестанского блогера, который призывает владельцев ночных клубов закрыть их.

Идею закрытия ночных клубов поддержал другой известный дагестанский спортсмен — олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

"Новостная лента пестрит сообщениями о перестрелке в одном из ночных клубов Махачкалы. Один парень убит, пару человек ранены, остальные в розыске — вот такой печальный итог у этого конфликта. В этих "местах для отдыха" чересчур часто случаются неприятности. Нет в этих злачных заведениях ничего для нас, кроме как вреда", — написал Садулаев на своей странице в Instagram

Он отметил, что к призыву "закрыть эти злачные заведения присоединяются общественники и весь народ Дагестана". "Моя позиция тоже такая же. У нас не место этим клубам. У истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности!" — написал спортсмен.