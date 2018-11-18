МАХАЧКАЛА, 18 ноя — РИА Новости. Чемпион мира по рукопашному бою стал одним из подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии в ночь на воскресенье в Махачкале, сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее дагестанские правоохранители сообщили, что в Махачкале сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку. Инцидент произошел у входа в кафе "Бест". Отмечалось, что один из участников конфликта во время ссоры несколько раз выстрелил в 26-летнего местного жителя, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте. Сотрудник Росгвардии ответным огнем ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение.

Как рассказал собеседник агентства, подозреваемый сейчас находится в реанимации. К нему закрыт доступ, поэтому нет возможности для проведения следственных действий.

Он также отметил, что полиция предварительно установила личности еще двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК России "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".