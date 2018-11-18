МАХАЧКАЛА, 18 ноя — РИА Новости. Чемпион мира по рукопашному бою стал одним из подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии в ночь на воскресенье в Махачкале, сообщил РИА Новости информированный источник.
Как рассказал собеседник агентства, подозреваемый сейчас находится в реанимации. К нему закрыт доступ, поэтому нет возможности для проведения следственных действий.
Он также отметил, что полиция предварительно установила личности еще двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК России "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".