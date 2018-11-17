В Саратовской области завели дело после ДТП с автобусом на ж/д переезде

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

МОСКВА/САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения автобуса с товарным поездом в Саратовской области, в котором погибли пять граждан Узбекистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12:00 (11:00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и госпитализированы водитель и его сменщик, являющиеся гражданами Казахстана. В ГИБДД и СК вероятным виновником ДТП назвали 61-летнего водителя автобуса.

"В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом на ж/д переезде в районе поселка Озинки, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), он задержан", — приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила проезда железнодорожного переезда, в результате чего пять пассажиров автобуса погибли, еще один пассажир и водитель получили травмы и были госпитализированы.