В ДТП под Саратовом погибли граждане Узбекистана

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятеро погибших в результате столкновения грузового поезда и автобуса на переезде в Озинском районе Саратовской области являются гражданами Узбекистана, а двое пострадавших — граждане Казахстана, сообщил РИА Новости консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев.
"Всего семь человек было, из них двое граждан Казахстана — это водитель и помощник, они живы. А пять человек, которые погибли, это, по информации миграционной службы, граждане Узбекистана", — сказал собеседник агентства.