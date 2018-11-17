В ДТП под Саратовом погибли граждане Узбекистана

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятеро погибших в результате столкновения грузового поезда и автобуса на переезде в Озинском районе Саратовской области являются гражданами Узбекистана, а двое пострадавших — граждане Казахстана, сообщил РИА Новости консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов — Ульяновск, и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, по предварительным данным, пятеро погибли, двое госпитализированы.

"Всего семь человек было, из них двое граждан Казахстана — это водитель и помощник, они живы. А пять человек, которые погибли, это, по информации миграционной службы, граждане Узбекистана", — сказал собеседник агентства.