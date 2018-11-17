В Ульяновске полицейский насмерть сбил пешехода

САМАРА, 17 ноя — РИА Новости. Следователи в Ульяновске возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного УМВД по региону, сбившего насмерть пешехода, сообщает в субботу СУСК по региону.

По информации УМВД по Ульяновской области, ДТП произошло вечером 16 ноября около дома № 34 по улице Полбина в Засвияжском районе Ульяновска. По данным полиции, водитель автомобиля "ВАЗ – 217030" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, заехал на тротуар, где сбил стоящего на нем пешехода. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия, водителя легковушки с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. По данным СУСК, за рулем автомобиля находился сотрудник полиции.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего оперуполномоченного УМВД РФ по Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека)", — говорится в сообщении.

По информации СУСК, назначены автотехническая и медицинская судебные экспертизы, а также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.