В КБР назвали причину взрыва газа в частном доме с тремя пострадавшими

НАЛЬЧИК, 17 ноя – РИА Новости. Причиной взрыва бытового газа в частном доме в селе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате которого пострадали три человека, включая трехлетнего ребенка, стала утечка из незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Нальчик".

Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что в пятницу в селении Заюково в Баксанском районе произошел взрыв бытового газа в частном домовладении. В результате взрыва пострадали три человека – 60-летний мужчина, 58-летняя женщина и трехлетний ребенок, которые получили от 18 до 60% ожогов тела. В тяжелом состоянии они были госпитализированы в больницу.

"При осмотре газоиспользующего оборудования в доме неисправностей не обнаружено. При определении места утечки газа и ее ликвидации газовиками были проведены земляные работы, в результате которых обнаружена самовольная подземная врезка в газопровод низкого давления", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что утечка газа произошла в месте соединения незаконной врезки.

"Информация о выявленном факте незаконного подключения к газопроводу передана в правоохранительные органы. Обстоятельства и виновные в происшествии выясняются", — отмечает компания.