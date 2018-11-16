В Кабардино-Балкарии в частном доме произошел взрыв газа

НАЛЬЧИК, 16 ноя — РИА Новости. Три человека, включая трехлетнего ребенка, пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС.
Отмечается, что прибывшие на место пожарные установили, что открытого горения нет, частично разрушено жилое помещение дома.
"В результате взрыва пострадало три человека — 60-летний мужчина, 58-летняя женщина и трехлетний ребенок, которые доставлены в Баксанскую районную больницу и республиканскую клиническую больницу в Нальчике", — уточнили в МЧС.
Причины взрыва устанавливаются.