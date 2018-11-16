Суд повторно отправил бизнесмена Ертаева под домашний арест

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест повторно задержанного по запросу Казахстана бывшего советника председателя правления банка RBK Жомарта Ертаева, объявленного на родине в международный розыск по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства Пресненского межрайонного прокурора города Москвы об избрании в отношении Ертаева Жомарта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему избран домашний арест на срок до 26 декабря 2018 года", — сказал представитель суда.

Российские правоохранители ранее в мае задержали Ертаева в Красногвардейском проезде возле "Москва-Сити" и отвезли в суд для избрания меры пресечения. Пресненский суд Москвы отказался заключать бизнесмена под стражу, отправив его под домашний арест.

Прокуратура оспорила столь мягкую меру пресечения в суде, назвав ее "фатальной ошибкой". Но Мосгорсуд постановление районного суда признал законным. Через несколько месяцев прокуратура вынесла постановление об освобождении Ертаева из-под домашнего ареста.

Сам Ертаев заявлял, что направил в дипорганы обращение об отказе от казахстанского гражданства. Ранее он попросил в России статус беженца. Кроме того, в суде казахстанский бизнесмен рассказал, что его супруга была вынуждена покинуть Россию из-за поступавших ей угроз и находится в третьей стране.

Прокуратура Казахстана, в свою очередь, этим летом добилась от российского МВД лишения Ертаева вида на жительства, выданное бизнесмену в ноябре прошлого года.

Все уголовное преследование сторона Ертаева считает политическим и связанным с бизнес-интересами конкурентов в республике.

Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан (мошенничество), через неделю бизнесмен был объявлен в международный розыск, следует из оглашенных в суде данных. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как пояснила прокурор, ему вменяется хищение средств на сумму более 80 миллионов долларов.