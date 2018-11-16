Четыре ребенка находятся в реанимации после ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 16 ноя – РИА Новости. После ДТП под Волгоградом, в котором погибли четыре человека, четыре ребенка и одна женщина находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что днем в пятницу в Дубовском районе Волгоградской области, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград при столкновении ВАЗ 2106 с "Камазом" погибли четыре человека, в том числе и два ребенка. По данным полиции, также пострадали трое детей и женщина — пассажиры легкового автомобиля.

Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, на место ДТП из Волгограда отправили девять бригад скорой помощь и санавиацию.

"В медицинские организации Волгограда доставлены пять пострадавших, из них четыре ребенка. Дети — в больнице №7, и женщина в 4-ой. Состояние (на 17.00 мск – ред.) тяжелое – все они в реанимации. Помощь оказывается, медикаменты, компоненты крови — в нужном количестве", — сообщили РИА Новости в комитете.