Четыре ребенка находятся в реанимации после ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 16 ноя – РИА Новости. После ДТП под Волгоградом, в котором погибли четыре человека, четыре ребенка и одна женщина находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, на место ДТП из Волгограда отправили девять бригад скорой помощь и санавиацию.
"В медицинские организации Волгограда доставлены пять пострадавших, из них четыре ребенка. Дети — в больнице №7, и женщина в 4-ой. Состояние (на 17.00 мск – ред.) тяжелое – все они в реанимации. Помощь оказывается, медикаменты, компоненты крови — в нужном количестве", — сообщили РИА Новости в комитете.