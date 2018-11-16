В Петербурге гражданка Узбекистана пойдет под суд за продажу ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении 27-летней гражданки Узбекистана, которая пыталась продать своего ребенка за 280 тысяч рублей в Петербурге, завершено, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней гражданки Узбекистана, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ (торговля людьми)", — сказано в сообщении.

Ранее обвиняемая около одного из домов по улице Кораблестроителей продала своего сына, родившегося 7 сентября 2018 года, сотруднику полиции под прикрытием. Он передал ей 5 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 275 тысяч рублей.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказано в сообщении.