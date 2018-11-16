СК завел еще одно дело после пожара на шиномонтаже в Ленинградской области

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следователи завели еще одно уголовное дело после пожара в трехэтажном здании в поселке Мурино Ленинградской области, где погибли пять человек, по данным следствия, там располагалась подпольная гостиница, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что пожар произошел 9 ноября в здании шиномонтажа в поселке Мурино Всеволожского района. После тушения пожара в помещении жилой надстройки на втором и третьем этажах здания были обнаружены тела пятерых погибших. Еще двое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"В ходе расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности пяти людям при пожаре в поселке Мурино возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что на месте происшествия располагалось трехэтажное здание, где систематично платно осуществлялось предоставление гостиничных услуг для граждан, прибывших на территорию РФ. По мнению следствия, организаторами гостиничного бизнеса являлись 42-летний мужчина и его 69-летняя мать. Они совместно с неустановленными лицами предоставляли указанные услуги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без регистрации юрлица по соответствующему виду деятельности.

"Подозреваемые не оборудовали предоставляемые для размещения гостей помещения (комнаты) системой противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара, в результате чего была создана реальная угроза для жизни, здоровья гостей и сохранности их имущества при проживании", — говорится в сообщении.

Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения. Его мать госпитализирована в медучреждение в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья.