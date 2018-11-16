В Пермском крае водитель сбил четверых пешеходов и скрылся с места ДТП

ПЕРМЬ, 16 ноя — РИА Новости. Водитель автомобиля УАЗ в селе Юсьва Пермского края сбил четырех человек, в том числе двух детей, которые шли по краю дороги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, в четверг в 18.00 (16.00 мск) в селе Юсьва напротив дома №8 на улице Центральной двигавшийся в сторону автодороги Кудымкар – Пожва УАЗ сбил четырех человек, идущих по правому краю проезжей части в попутном направлении. После наезда на пешеходов водитель скрылся.

"В результате ДТП женщина 1962 года рождения, 22-летняя девушка и двое малолетних детей с различными ушибами и травмами госпитализированы в больницу", — рассказали в полиции.

По данным МВД, виновник ДТП был задержан стражами порядка по горячим следам, мужчина доставлен в отдел полиции. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в четверг водитель Audi в городе Усолье Пермского края выехал на встречную полосу и задавил трех мужчин, шедших вдоль проезжей части.