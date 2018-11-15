В Пермском крае водитель иномарки насмерть сбил троих пешеходов

На месте ДТП в городе Усолье Пермского края. 15 ноября 2018

На месте ДТП в городе Усолье Пермского края. 15 ноября 2018

ПЕРМЬ, 15 ноя — РИА Новости. Водитель Audi в городе Усолье Пермского края выехал на встречную сторону дороги и сбил насмерть трех мужчин, шедших вдоль проезжей части, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, инцидент произошел в четверг в 2.20 по местному времени в Усолье, когда водитель 1994 года рождения выехал на левую сторону дороги.

"В результате маневра он допустил наезд на трех мужчин, находившихся на краю проезжей части. От полученных травм пешеходы погибли на месте", — рассказали в полиции.

По данным МВД, в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.