Цеповяз ежемесячно получал в колонии деликатесы на десятки тысяч рублей

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что Цеповязу в колонию ежемесячно доставляли деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Об этом Куренной сообщил в программе "Вопрос с пристрастием" на канале "Эфир".

По словам Куренного, знакомый Цеповяза посещал его от одного до трех раз в месяц. При этом общий вес "гостинцев" мог превышать 30 килограммов, в то время как заключенным разрешено получать передачи не тяжелее 20 килограммов. Помимо дорогих сортов сыра, колбасы, красной рыбы и икры, Цеповязу также передавали сырое мясо. По условия содержания в колонии, заключенным запрещено готовить самим.

Помимо этого, проверка прокуратуры показала, что Цеповяз нарушал правила для заключенных колонии во время работы пасечником. Согласно правилам, он мог находиться там только в установленное время, при этом его от камеры до пасеки он должен был перемещаться в сопровождении конвоиров.

"Проверка показала, что Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии, соответственно, позволяла ему это делать. То есть, я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки", — заявил представитель прокуратуры.

Скандал с деликатесами

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в колонии в Амурской области. Ранее в Сети были опубликованы снимки, на которых он в тюремно работе ест крабов и икру и жарит шашлыки на территории пасеки в колонии.

Проверка показала, что Цеповяз систематически нарушал правила содержания в колонии, со стороны персонала пенитенциарного учреждения ему также предоставлялись привилегии.

Дело банды Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Дело этой банды считается одним из самых громких в современной истории России.

Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы.