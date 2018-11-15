В Генпрокуратуре рассказали, где Цеповяз жарил шашлыки

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Участник ОПГ "Цапки" Вячеслав Цеповяз в колонии официально работал пасечником и с позволения администрации жарил там шашлыки, что запрещено законом, рассказал в четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный почти на 20 лет Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Публикация вызвала большой резонанс, в колонии начались проверки.

Как говорил РИА Новости адвокат Цеповяза Роман Боков, его подзащитный работал на пасеке на территории колонии №3. По данным главы ОНК Амурской области Натальи Охотниковой, он был трудоустроен там с 2016 по январь 2018 года.

"Пасека — это официальный объект, который находится на балансе этого учреждения, и осужденные имеют там право работать, организация такой пасеки не запрещена законом, в то же время готовить шашлыки на ее территории нельзя, это просто запрещено режимом", — рассказал Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир".

По его словам, Цеповяз был официально устроен там пасечником, но находиться он там мог в строго определенное время и только в сопровождении сотрудников ФСИН.

"Но наша проверка, которая проводилась еще перед тем, как эта история возникла, показала, что Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии позволяла ему это делать. То есть в неустановленное время он мог там перемещаться, находиться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки" — рассказал Куренной.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом к 20 годам колонии по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская, ставшего одним из самых громких преступлений в современной истории России. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.