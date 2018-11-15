Мосгорсуд оставил в СИЗО смастерившего бомбу школьника

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу школьника, который, по данным следствия, смастерил бомбу и хранил ее дома, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Заседание проходило в закрытом режиме и длилось более часа, что для Мосгорсуда по таким жалобам — рекорд, обычно все проходит намного быстрее.

"Постановление суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказала судья.

Ранее Пресненский суд Москвы санкционировал арест молодого человека до 2 декабря. Прокурор, защитник, законный представитель подозреваемого и он сам просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд эти просьбы отклонил.

Четырнадцатилетнего юношу задержали в начале ноября. У него дома на улице Свободы (северо-запад города) было изъято самодельное взрывное устройство. Где и для чего он планировал использовать бомбу, не сообщается.

Никакие детали произошедшего пока неизвестны, кроме того, что уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное хранение взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

Уголовная ответственность же в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей, включая указанные выше, — с 14 лет. Максимум несовершеннолетний может быть осужден на десять лет воспитательной колонии.