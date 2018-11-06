В Москве арестовали школьника, смастерившего бомбу

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник заключил под стражу школьника, который, по данным следствия, смастерил бомбу и хранил ее дома, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку подозреваемый — несовершеннолетний. Срок ареста установлен до 2 декабря.

Четырнадцатилетнего юношу задержали в минувшую пятницу. У него дома на улице Свободы (северо-запад города) было изъято самодельное взрывное устройство. Где и для чего он планировал использовать бомбу, не сообщается.

Никакие детали произошедшего пока неизвестны, кроме того, что уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное хранение взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

Первое заседание по вопросу о заключении подростка под стражу прошло в субботу, но в итоге было перенесено, а срок задержания был продлен на 72 часа. Причины не уточнялись.

Уголовная ответственность же в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей, включая указанные выше, — с 14 лет. Максимум несовершеннолетний может быть осужден на десять лет воспитательной колонии.