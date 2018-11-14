Один человек находится в реанимации после ДТП с маршруткой в Ульяновске

САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Один человек находится в реанимации после ДТП с участием маршрутки и грузовика в Ульяновске, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона.

Ранее МЧС по Ульяновской области сообщало о столкновении пассажирской маршрутки Citroen и грузового автомобиля Scania, которое произошло в среду в 11.15 мск в районе дома №117 на проспекте Нариманова в Ленинском районе Ульяновска. По предварительной информации УМВД по региону, маршрутка врезалась в стоящий грузовик. В результате ДТП, по данным полиции, пострадали семь человек — водитель и шесть пассажиров маршрутки.

"Семь человек были доставлены в областной клинический центр специализированных видов помощи. Одна из пострадавших, женщина, находится в реанимации в тяжелом состоянии", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что еще один пострадавший находится в стационарном отделении с раной голени, остальные пять человек получили различные ушибы мягких тканей.

"В настоящее время их обследуют врачи, после чего, возможно, этих пятерых переведут на амбулаторное лечение", — уточнила представитель минздрава.

Как позднее уточнили в минздраве региона, по результатам обследования пятерых пострадавших четверо из них были отпущены, еще один – водитель маршрутки — госпитализирован в стационарное отделение.