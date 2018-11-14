В СУСК Приамурья нет данных о деле против сотрудников колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя — РИА Новости. СУСК по Амурской области пока не располагает данными о расследовании уголовного дела о превышении полномочий в отношении сотрудников исправительной колонии строгого режима села Среднебелая, где отбывает наказание осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз, рассказал РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя СУСК РФ по региону Олег Мясоедов.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехали представители прокуратуры Амурской области.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. В УФСИН по Амурской области РИА Новости сообщили, что Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня, в обычную камеру, по словам адвоката Романа Бокова, его перевели в воскресенье.

"У нас нет (информации), мы не расследуем дело, дело передано в центральный аппарат (СК)", — сказал Мясоедов.

Ранее адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов сообщил РИА Новости, что СК допросил его подзащитного как свидетеля по уголовному делу в отношении сотрудников колонии.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.