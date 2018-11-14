Пассажиры экстренно приземлившегося в Иркутске Boeing улетели в Шанхай

ИРКУТСК, 14 ноя – РИА Новости. Резервный борт компании Air France, прибывший в Иркутск ночью в четверг, улетел с пассажирами в Шанхай, сообщили РИА Новости в справочной службе международного аэропорта Иркутск.

Ранее сообщалось, что Boeing-777 Париж-Шанхай авиакомпании Air France из-за задымления внутри самолета изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту города Иркутска. Пассажиры и члены экипажа были размещены в гостиницах под контролем пограничной службы. Ночью в понедельник в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании, который должен был доставить пассажиров в пункт назначения. С ним прилетели французские техники, чтобы разобраться в причинах задымления аварийного самолета. При вылете из Иркутска ночью во вторник у резервного борта обнаружились поломка гидравлической системы. Пассажиров и членов экипажей вновь перевезли в гостиницы, и за ними был направлен еще один резервный борт. Он прибыл в Иркутск ночью.

"Все пассажиры улетели резервным бортом в Шанхай в 09.16 (04.16 мск)", — сообщил собеседник агентства.

С поломками двух предыдущих авиалайнеров в Иркутске разбираются французские техники.